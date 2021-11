“Mondo ferito”, la campagna di Medici Senza Frontiere per portare cure mediche nel cuore dei conflitti

Fino al 19 dicembre si dona via SMS o rete fissa al 45522

26 novembre 2021 – Ogni giorno la principale azione di medici, infermieri, psicologi di Medici Senza Frontiere (MSF) è curare ferite, del corpo e dell’anima. Ferite di donne che arrivano in ospedale per un parto d’emergenza in Afghanistan, di civili colpiti in Yemen da una guerra che si protrae da 7 anni, o di uomini, donne e bambini intrappolati nei campi sulle isole greche dopo anni in fuga da guerre e violenze.

Da 50 anni gli operatori di MSF offrono assistenza medica e umanitaria alle popolazioni colpite dalle emergenze in tutto il mondo, oggi aggravate dalla pandemia di Covid-19.

Per portare cure mediche in alcune delle più gravi crisi umanitarie in corso, MSF lancia la campagna di raccolta fondi “Mondo ferito”: fino al 19 dicembre sarà possibile donare 2 euro con SMS da cellulare, 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa, al numero 45522, oppure online sul sito msf.it/smssolidale.

I fondi raccolti andranno a sostenere due ospedali di MSF in paesi in guerra: l’ospedale materno-infantile di Khost in Afghanistan, dove uno staff quasi tutto al femminile fa nascere circa 1.600 bambini al mese, e il centro traumatologico di Mocha in Yemen, specializzato in interventi chirurgici d’emergenza per feriti di guerra e vittime di incidenti stradali.

“ Ricordo una donna all’ottava gravidanza. Il parto era andato bene, ma a causa di un’emorragia interna combatteva tra la vita e la morte. La figlia più grande di 10 anni era in ospedale, terrorizzata all’idea di perderla. Davanti alla sala operatoria ho cercato di tranquillizzarla. Quando era finalmente fuori pericolo, ho capito quanto il nostro lavoro possa fare la differenza” racconta Eleonora Selmi, ostetrica di MSF che ha lavorato nella maternità di Khost a cui andranno i fondi raccolti da “Mondo ferito”.

UN SMS O UNA CHIAMATA DA RETE FISSA AL 45522 PER PORTARE CURE MEDICHE NEL CUORE DEI CONFLITTI.

Fino al 19 dicembre si dona al numero 45522. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. I fondi raccolti tramite la numerazione solidale saranno destinati all’azione medica di MSF in Afghanistan e Yemen. Bastano 2 euro per 15 garze con chiusura adesiva, 5 euro per 6 teli isotermici da sopravvivenza, 10 euro per un kit chirurgico per un’operazione di emergenza.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di Mediaset, La7, Sky, TV2000 e della Lega Serie A durante la quindicesima giornata.

MSF, 50 anni di umanità

“Cinquant’anni di umanità”: sono le parole che riassumono la storia di MSF che nel 2021 festeggia il cinquantesimo anno dalla nascita. E sono le stesse che muovono ogni giorno oltre 65.000 operatori umanitari MSF impegnati a portare cure mediche e aiuto incondizionato nelle emergenze di oltre 80 paesi.