Morto Marco Tamaro. Presidente Veneto, “Ebbe una visione non limitata delle potenzialità della sinergia tra imprenditoria e cultura

Venezia, 31 luglio 2020

“L’impegno di Marco Tamaro nell’ambito del lavoro promosso dalla fondazione di cui era alla guida, ha rappresentato un passaggio importante per lo sviluppo del quadro delle attività culturali nella Marca Trevigiana e, quindi, nel Veneto”.

Questo il ricordo del Presidente della Regione del Veneto alla notizia della scomparsa del direttore della Fondazione Benetton di Treviso.

“A Tamaro va riconosciuto di aver dimostrato una visione non limitata delle potenzialità sociali della sinergia tra imprenditoria e cultura – prosegue il Governatore -. Sotto la sua direzione la Fondazione Benetton ha dato concretezza non solo agli studi, alle ricerche e alla conservazione documentale, ma anche a quell’attenzione verso i beni culturali, traducendola in valorizzazione e recupero di luoghi e memorie concrete. Penso, ad esempio, al restauro della chiesa di San Teonisto che, dopo l’abbandono, è tornata ad essere luogo aggregativo della città per manifestazioni artistiche di valore”.

“Invio un pensiero a Marco Tamaro – conclude il Presidente – ed ai familiari esprimo le mie più sentite condoglianze”.