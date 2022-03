Deceduto il motociclista ferito in un incidente in via Apollo

Non ce l’ha fatta, purtroppo, il motociclista di 29 anni vittima d’un grave incidente, attorno alle ore 12:30 di oggi, in via Apollo (zona Sacra Famiglia), a poca distanza dalla sede della Motorizzazione Civile, Per cause al vaglio della polizia locale, il guidatore d’una moto Ducati di grossa cilindrata proveniente da via Ca’ Brusà (o dalle vie Giove o Selenia) avrebbe perso il controllo del mezzo o sbandato frenando almeno per una ventina di metri (come dimostrano i segni lasciati dai pneumatici) prima di sfiorare un’auto Opel Meriva (che non dovrebbe aver subito alcun danno) proveniente dalla direzione opposta.

Probabilmente sbalzato sulla strada (dove sono state riscontrate macchie di sangue), secondo un’ipotesi la moto avrebbe proseguito la sua folle corsa senza guida andando a cozzare più avanti, contro la rete di recinzione (senza comunque intaccarla) d’un terreno ancora incolto ma destinato ad un progetto edilizio.

Soccorso dal personale sanitario d’emergenza intervenuto (ambulanza ed auto medica), il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento dov’è deceduto.

Chiuso il traffico nei due sensi di marcia del tratto di via Apollo interessato, la polizia locale ha effettuato i rilievi per comprendere al meglio le modalità dell’incidente.

Operazione andata avanti a lungo, in un silenzio quasi irreale, con casco ed indumenti, presumibilmente indossati dal giovane poi perito, lasciati sull’asfalto accanto alle tracce di sangue, come lascito d’angosciosa cronaca.

AGGIORNAMENTO: Un mazzo di fiori in via Apollo per ricordare Skre

Cordoglio e sgomento alla Sacra Famiglia (estrema propaggine di Borgo Roma prima di Castel d’Azzano) per la tragica fine di Ezio Adami, 29 anni, per gli amici Skre, deceduto (come riferito dal servizio con ampia documentazione fotografica pubblicato ieri dalla nostra testata) in via Apollo, a poca distanza dalla Motorizzazione Civile, per le conseguenze della caduta sull’asfalto e del probabile investimento da parte di un’autovettura che proveniva dal senso opposto, a causa della perdita di controllo della moto Ducati in riparazione presso l’officina dove lavorava e che stava provando.

Su un palo in cemento, presso la rete di recinzione dove la moto di grossa cilindrata ha concluso la sua corsa impazzita senza guida, oggi è stato deposto un mazzo di fiori in ricordo del giovane ricordato da tutti come spumeggiante, simpaticamente disponibile, animatore del grest parrocchiale ed appassionato di motori. Una drammatica perdita per l’intera comunità parrocchiale della Sacra Famiglia che s’è stretta attorno a familiari ed amici di Ezio.

Servizio e foto di Claudio Beccalossi

