Mozart a Verona 2022. Concerto dei Professori d’Orchestra di Fondazione Arena. Data, orari e biglietti

Domenica 9 GENNAIO, ore 15.30

Teatro Filarmonico

Prosegue la collaborazione di Fondazione Arena di Verona con il Comune di Verona, la Fondazione Cariverona e l’Accademia Filarmonica di Verona per omaggiare Mozart. Le celebrazioni, nate per i 250 anni dalla sua visita a Verona, sono un atteso appuntamento riproposto in sinergia per la città per il terzo anno consecutivo. In programma al Filarmonico Divertimenti, Trii e Quartetti per archi e fiati.

La Fondazione Arena di Verona, dopo i due concerti sinfonici inaugurali 2020 e 2021 e il memorabile Requiem eseguito tra le millenarie pietre areniane nel corso del Festival d’estate, propone un pomeriggio monografico dedicato interamente al Mozart da camera, musica di rara esecuzione e raffinatissima fattura, con alcuni professori dell’Orchestra della Fondazione Arena: Sofia Gelsomini (violino), Massimiliano Di Stefano (viola), Massimiliano Martinelli (violoncello), Pier Filippo Barbano (flauto), Francesca Rodomonti e Francesco Scandolari (oboi), Paolo Guelfi e Domenico Faccin (fagotti), Andrea Leasi e Domenico Guglielmello (corni). Il concerto si terrà al Teatro Filarmonico domenica 9 gennaio alle 15.30 e saranno eseguite composizioni per diversi organici concepite dal giovane Mozart tra il 1775 e il 1781: due Divertimenti per fiati k213 e k270, il Quartetto per archi e oboe k370 e quello per archi e flauto k285, quindi il primo Preludio e fuga per trio d’archi dal k404a orchestrato dall’omonima pagina di Bach in re minore.

Per l’occasione i biglietti di ogni ordine e posto del Teatro sono già in vendita al prezzo speciale di 10€ online sul sito arena.it, presso la Biglietteria centrale e, due ore prima dello spettacolo, anche presso la Biglietteria di via Mutilati.

Il concerto fa parte dell’iniziative Mozart a Verona 2022: una settimana di eventi dal 5 all’11 gennaio che vede per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena in occasione dell’anniversario dei 252 anni dall’importante visita in città del genio salisburghese, all’epoca non ancora quattordicenne.

Per l’accesso ad ogni iniziativa è richiesto per legge di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” (ottenibile dall’avvenuta vaccinazione o guarigione) e di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento

Biglietteria Teatro Filarmonico

Via dei Mutilati 4/k, 37121 Verona

Tel. 045 8002880 – Fax 045 8013266

Apertura due ore prima dello spettacolo