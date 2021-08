Mura Festival 2021. Il 3 agosto Joe Bastianich & La Terza Classe in concerto

Joe Bastianich & La Terza Classe scelgono il Mura Festival come tappa veronese del loro tour estivo.

L’appuntamento è per domani, martedì 3 agosto alle ore 21, sul palco del Green Stage allestito al Bastione di San Bernardino, per un evento unico all’insegna del folk, del bluegrass e della musica popolare italiana, un cocktail musicale dalle sonorità originali e dall’allegria contagiosa.

Lo spettacolo rientra nel cartellone della 2ᵃ edizione del Mura Festival. Il progetto è ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Joe Bastianich & La Terza Classe.

Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

Con la Terza Classe, Joe Bastianich stringe un sodalizio artistico che li porta al tour estivo 2021, che tocca diverse città italiane. La formazione prevede alla chitarra acustica e voce Joe Bastianich e Pierpaolo Provenzano, alla batteria e voce Enrico Catanzariti, al contrabbasso e voce Rolando Gallo Maraviglia, all’armonica e voce Alfredo D’Ecclesiis e al banjo e voce Michelangelo Bencivenga.

Mura Festival è un progetto che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese impegnati nel proporre più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività. Cultura, teatro, laboratori per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglie l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.