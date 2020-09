Mura Festival. Al Bastione di San Bernardino retrospettiva cinematografica su G. Romero, maestro del genere horror

Al Bastione di San Bernardino, in Circonvallazione Maroncelli, domenica 27 settembre ore 20.30, al Parco delle Mura, secondo appuntamento di ‘Romero and the Zombie Juliet’, retrospettiva cinematografica dedicata al regista George A. Romero, a cura dell’associazione culturale Diplomart.

L’associazione, da ormai sette anni organizzatrice del Bridge Film Festival, propone a Mura Festival due imperdibili appuntamenti in cui le protagoniste sono due pellicole di spicco del grande maestro Romero.

La manifestazione, che si è aperta domenica 13 settembre con il primo dei due appuntamenti, prosegue la prossima domenica con la proiezione della pellicola ‘Zombie’, il secondo titolo horror della serie sui morti viventi del regista.

“Proseguono al Bastione San Bernardino le tante iniziative del Mura Festival, ideato per valorizzare il nostro patrimonio Unesco – spiega l’assessore ai rapporti con Unesco –. Per la prima volta, infatti, le mura difensive veronesi sono oggetto di uno specifico progetto, che punta ad accrescerne la conoscenza e l’apprezzamento da parte della cittadinanza”.

L’evento è riservato ai soci Diplomart con tessera 2020. Ulteriori informazioni: bridgeff@gmail.com.

Mura Festival, è l’evento che fino al 31 ottobre anima il Parco delle Mura al Bastione di San Bernardino con un fitto calendario di appuntamenti, consultabile online al link: http://bit.ly/murafestival- 2020 . L’area food and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica l’area gipsy market sarà aperta al pubblico con gli stessi orari del food.