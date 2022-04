Negroni (Gruppo Veronesi) dona 250 mila pasti alla onlus Banco Alimentare

Con l’iniziativa “Buona Stella” anche quest’anno le due eccellenze italiane rinnovano il proprio impegno nella solidarietà a favore delle persone più bisognose

Negroni (Gruppo Veronesi) sceglie di dare un sostegno concreto a chi ha più bisogno affidandosi per il secondo anno alla Fondazione Banco Alimentare Onlus: due eccellenze italiane che lavorano fianco a fianco attraverso l’iniziativa della “Buona Stella”. In particolare, da aprile a giugno, verrà destinata a Banco Alimentare una parte del ricavato della vendita dei Salumi Negroni 100% Italiani. Ciò consentirà la distribuzione di alimenti pari a 250.000 pasti a chi è in difficoltà grazie alle strutture caritative convenzionate con la Rete Banco Alimentare.

Il progetto, nato nel 2021, affonda le sue radici nella condivisione dei valori che da sempre animano l’attività del Banco Alimentare. Con la sua rete di 21 organizzazioni regionali, il Banco Alimentare è impegnato quotidianamente nel recupero di eccedenze alimentari che distribuisce alle fasce più vulnerabili della popolazione grazie alle oltre 7.600 strutture caritative convenzionate presenti in tutta l’Italia.

L’iniziativa assume un valore ancor più significativo in questo particolare momento storico. Nel 2021, le famiglie italiane che con fatica riescono ad accedere ai beni di prima necessità sono circa 5,6 milioni. Un dato che, purtroppo, per il secondo anno consecutivo, resta stabile.

“Siamo davvero felici che Negroni abbia scelto nuovamente Banco Alimentare: abbiamo bisogno di realtà che in Italia condividano la nostra missione e stiano al nostro fianco consentendoci di far fronte a una situazione di crisi destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo è da sempre quello di ridare fiducia e speranza alle persone in difficoltà e possiamo raggiungerlo solo facendo squadra con chi realmente si mette in gioco con noi e ci resta vicino – così afferma Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Il progetto “Buona Stella” con i Salumi Negroni 100% Italiani si fanno quindi portavoce di quell’Italia generosa che nei momenti più difficili si unisce nell’aiutare il prossimo. È il risultato di un impegno che due eccellenze del Paese hanno scelto di rinnovare ancora affinché un bene prezioso come il cibo non diventi scarto, ma risorsa utile.

“L’anno scorso abbiamo raggiunto un importante traguardo – commenta Giuliana Banzi, Direttore Mercato Salumi Negroni – Come Negroni, siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa e che la nostra azione può avere un impatto concreto sul territorio e sulla comunità. Insieme a tutte le persone che quotidianamente lavorano con grande passione alla realizzazione dei salumi Negroni in Italia, vogliamo dire che ci siamo. Ci piace pensare che possiamo essere la buona stella di qualcuno che si mostra nel momento del bisogno”.

