Nel weekend verificate 489 persone. Un arresto, 12 Daspo e una segnalazione

Un sabato e domenica particolarmente intensi per la Polizia locale, che ha effettuato controlli su 489 persone, con pattugliamenti in centro storico che nei quartieri. il bilancio la dice lunga sull’attività svolta: un arresto per possesso di documenti falsi, 12 Daspo urbani per accattonaggio nelle vie del centro e lungo le circonvallazioni, 12 violazioni a regolamenti di Polizia urbana e una segnalazione per minacce a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di sabato, in particolare, è stato arrestato un cittadino moldavo di 55 anni, trovato in possesso di documenti falsi utili per l’espatrio. Questa mattina si è svolta l’udienza per direttissima, che ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa al 27 giugno.

Durante i controlli di sabato mattina al mercato dello stadio, invece, sono stati identificati due marocchini, uno dei quali segnalati per minacce a pubblico ufficiale, che stavano molestando cittadini con disabilità.

Tra sabato e domenica sono state registrate 12 violazioni a regolamenti di polizia urbana ed emessi 12 Daspo urbani per accattonaggio nelle vie del centro e lungo le circonvallazioni.

Negli ultimi sette giorni sono 13 i veicoli sequestrati perché scoperti da RC-auto obbligatoria. Sono stati recuperati anche tre veicoli rubati. Infine, particolare attenzione è stata posta nella zona della Gran Guardia, dove con le Forze di polizia hanno identificato una quarantina di persone, quasi tutte minorenni.

