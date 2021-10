“Non è sempre amore” il convegno di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Nella serata di ieri 28 ottobre u.s. presso il teatro parrocchiale di San Pietro Mussolino (VI), si è svolto, nel pieno rispetto della normativa Anticovid, un incontro pubblico di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, patrocinato dalla regione Veneto ULSS8 e promosso dai Comuni di San Pietro Mussolino, Altissimo, Chiampo, Crespadoro e Nogarole Vicentino.

In rappresentanza della Questura di Vicenza ha partecipato in qualità di relatrice esperta della tematica trattata il Primo dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Rosaria Broccoletti Dirigente della Divisione Anticrimine. Tra il pubblico, oltre a numerosi cittadini, anche rappresentanti delle amministrazioni locali dell’ovest vicentino che si occupano del settore sociale, cultura e istruzione.

L’incontro di ieri ha dato il via ad una serie di iniziative, inserite nella Campagna permanente “Questo non è Amore”, della Questura di Vicenza che culmineranno, anche quest’anno, nella celebrazione della giornata internazionale contro la violenza di genere che ricorre il 25 novembre prossimo. I dettagli degli eventi in via di definizione saranno come di consueto comunicati agli organi di stampa.