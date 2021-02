Non si ferma all’alt della Polizia locale, inseguito e bloccato. In auto aveva un coltello a serramanico: denuncia e ritiro della patente

Non si è fermato all’alt di una pattuglia della Polizia locale, mettendo in pericolo gli agenti, poi ha tentato invano la fuga. Bloccato dopo un breve inseguimento, per un 44enne di origine napoletane e residente a Preganziol sono scattati il ritiro immediato della patente e una denuncia per possesso illegittimo di arma da taglio.

Il movimentato episodio risale a lunedì pomeriggio quando, intorno alle 16.30, una radiomobile del Reparto Motorizzato impegnata in un servizio di prevenzione nelle vicinanze delle scuole di via Pennello, sul “Terraglio”, ha intimato l’alt a un’auto proveniente ad alta velocità da Mestre e diretta verso Mogliano Veneto. Il mezzo, in fase di sorpasso della colonna di veicoli fermi all’incrocio, con una manovra brusca e pericolosa ha evitato gli agenti per poi proseguire la corsa lungo via Terraglio. La pattuglia, considerata l’estrema pericolosità di quanto accaduto, si è messa all’inseguimento riuscendo a bloccare l’auto in fuga all’altezza di via Nigra, grazie anche alla collaborazione degli altri automobilisti.

Fatti gli accertamenti di rito sul conducente, al termine di un’ispezione all’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico che è stato immediatamente sequestrato. A seguito di deferimento alla prefettura, il personale della Polizia locale ha provveduto al ritiro immediato della patente di guida, con sospensione fino a tre mesi e la detrazione di 15 punti. Per il conducente è scattata anche una sanzione di 254 euro. Venezia, 2 febbraio 2021