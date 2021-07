Nubifragi, colpita la Bassa pianura Veronese, in particolare Bovolone e Isola della Scala

Grandine e vento hanno danneggiato le coltivazioni di mais, riso, tabacco e pomodori

Verona 14 luglio 2021. Forti temporali, poca pioggia e grandine come da previsione si sono abbattuti nel veronese. Il Codive segnala temporale nella Bassa con forti danni da grandine a Bovolone e Palù, Salizzole e anche la zona di Monteforte, in alta collina.

I tecnici del consorzio per l’assicurazione agevolata contro il maltempo sono in zona per verificare i danni alle colture. Il fronte temporalesco che ha fatto maggiormente danni proveniva dall’alto mantovano, dai Comuni di Castel Goffredo e Medole e si è abbattuto con violenza su Bovolone e Palù in particolare.

“L’area colpita pare piuttosto vasta – spiega il Presidente di Codive, Luca Faccioni – sono state danneggiate le coltivazioni di mais e riso, quelle di tabacco e di pomodori. Danni gravi, anche distruttivi sono stati riscontrati a Salizzole, in località Gabbia, Isola della Scala in località Pellegrina e a Bovolone in località Bosco, Crosare e Malpasso. Le nostre centraline hanno segnalato poca pioggia e grandine anche nell’area di Monteforte. Il nubifragio ha colpito a macchia di leopardo”.

A Palù il vento ha soffiato a 90 kilometri orari verso le 21, mentre a San Martino Buonalbergo ha tocca di 40 chilometri orari secondo la centralina meteo del Codive.

Codive per cercare di tutelare sempre più i propri soci ha installato, a proprie spese, nove centraline meteo nella provincia veronese, in maniera da migliorare ed integrare i dati rilevati dalle centraline Arpav presenti sul territorio. In questo modo mettiamo a disposizione dei nostri associati i dati rilevati, utili per tutelare i danni alle colture dei nostri soci con maggiore dettaglio. Oltre ai dati relativi alle temperature, sono disponibili ulteriori dati relativi a pressione atmosferica, umidità e vento. Le centraline sono state poste nelle proprietà dei soci Codive a San Mauro di Saline, San Martino Buonalbergo, Verona, Vigasio, Bovolone, Palù, Minerbe, Casaleone e Villa Bartolomea.