Nubifragi, vento fino a 144 chilometri orari e 450 millimetri di pioggia in provincia di Verona

Nubifragi, a Marcellise (San Martino Buonalbergo) il vento ha raggiunto i 144 chilometri orari

La centralina meteo del Codive segnala in zona 451 millimetri orari di pioggia: danni da vento, grandine e bombe d’acqua in tutta l’area veronese

Verona 09 luglio 2021. Il maltempo ha toccato picchi mai raggiunti in provincia: a Marcellise (San Martino Buonalbergo) la centralina meteo del Codive ha registrato vento a 144 chilometri orari e 451 millimetri di intensità di pioggia prima di essere divelta e distrutta dalla furia del temporale.

Il Consorzio di agricoltori per l’assicurazione agevolata contro il maltempo segnala vento forte, bombe d’acqua e grandine in tutta l’area del veronese.

“I nostri tecnici sono usciti per valutare la situazione, non abbiamo ancora una stima della situazione – spiega il Presidente di Codive, Luca Faccioni – ma un vento del genere, dove ha colpito, ha senz’altro pesantemente danneggiato vigneti, alberi da frutta e strutture”.

Particolarmente colpita risulta Villafranca di Verona, dove in campagna sono state scoperchiati dei capannoni agricoli tra Caluri e località Le Chè. Si segnalano danni in tutta la provincia per bombe d’acqua e vento forte, per esempio a Buttapietra, San Martino Buonalbergo, Montecchia di Crosara. I danni da grandine si registrano a Sona, Sommacampagna, Bussolengo, Villafranca, in Valpolicella a San Vito di Negrar, San Pietro in Cariano e Marano. Codive per cercare di tutelare sempre più i propri soci ha installato, a proprie spese, nove centraline meteo nella provincia veronese, in maniera da migliorare ed integrare i dati rilevati dalle centraline Arpav presenti sul territorio. In questo modo mettiamo a disposizione dei nostri associati i dati rilevati, utili per tutelare i danni alle colture dei nostri soci con maggiore dettaglio. Oltre ai dati relativi alle temperature, sono disponibili ulteriori dati relativi a pressione atmosferica, umidità e vento. Le centraline sono state poste nelle proprietà dei soci Codive a San Mauro di Saline, San Martino Buonalbergo, Verona, Vigasio, Bovolone, Palù, Minerbe, Casaleone e Villa Bartolomea.