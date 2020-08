Nubifragio: Zardini, “Reazione dei veronesi motivo di grande orgoglio”

«Verona è stata colpita durissimamente da una bomba d’acqua mai vista prima per velocità e intensità. Alla grandine e all’acqua si è aggiunta la forza del vento che ha sradicato alberi, scoperchiato tetti, creato danni ovunque. Ci sarà senz’altro tempo e modo di analizzare le cause e le responsabilità di una città da sempre tanto esposta agli eventi climatici estremi e tuttavia ancora tanto poco attrezzata ad affrontarli. Oggi mi sento solo di stringere in un forte abbraccio chi ha subito danni, chi ha passato la notte a tentare di arginare la furia degli elementi, chi si è svegliato di buonora per ripulire casa, il negozio, la strada. Questa reazione immediata e spontanea dei veronesi è motivo di grande orgoglio. Da ieri siamo tutti lavorando senza sosta, spazzando, pulendo, spostando rami ed alberi per far tornare la nostra città più bella di prima».

Lo afferma il deputato veronese Diego Zardini.