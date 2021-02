On. Caretta (FdI) – “Gli italiani non meritano il leader di Arabia Viva, Bin Salman lo assuma a tempo indeterminato”

“Renzi invece di spiegare perché un senatore della Repubblica sia stipendiato dallo Stato italiano e dall’Arabia Saudita, ci racconta come il regime saudita sia un baluardo contro l’estremismo islamico. Ricordiamo al senatore di Arabia Viva che nel paradiso saudita non ci sono diritti per le donne, c’è la pena di morte per gli omosessuali, per l’adulterio, per chi si converte al cristianesimo, persiste la pratica delle spose bambine e i lavoratori costano poco perché schiavizzati. In poche parole uno Stato modello a cui manca solo il contributo di un genio politico qual è Renzi. Per colmare questa lacuna, anche se un po’ a malincuore, gli italiani potrebbero sottoscrivere una petizione per implorare Mohammed bin Salman di prendere a pieno servizio lo stratega di Rignano, cosicché possa rendersi artefice del Rinascimento Saudita con i medesimi straordinari risultati raggiunti in Italia”.

È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia