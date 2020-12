On. Caretta (FdI) – Governo vergognoso regala un milione ad animalisti e abbandona attività commerciali

“Un milione di euro stanziati in manovra e regalati dal governo Conte alle solite associazioni animaliste. Incontro quotidianamente imprenditori, commercianti, titolari di bar, ristoranti e artigiani disperati perchè sanno che a gennaio non ce la faranno a riaprire le proprie attività e PD e M5S pensano bene di buttare soldi in marchette per gli amici degli amici. E’ sempre più evidente che Conte non conosca il senso del ridicolo e un milione di euro per le associazioni animaliste rappresenta un’autentica vergogna per la quale questo governo di folli dovrebbe scusarsi con gli italiani un milione di volte, per poi sparire il prima possibile”.È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia