On. Caretta (FdI) – ‘Ndrangheta, complimenti al Ros per l’importante operazione di contrasto alle infiltrazioni mafiose in Veneto

“Complimenti al Ros per l’importante operazione di contrasto alle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Veneto. I 33 arresti e i milioni di euro sequestrati dai carabinieri testimoniano il costante tentativo da parte delle mafie di mettere i propri artigli sulla nostra regione. Un’infiltrazione che purtroppo è in atto da tempo e che richiede una risposta molto ferma da parte dello Stato. Occorre ribattere colpo su colpo ad ogni tentativo di avvelenare il tessuto sociale ed economico del Veneto, senza mai mostrare il minimo segno di cedimento nei confronti della criminalità mafiosa”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia