Comunicato stampa on. Caretta (FdI) – Per Lamorgese priorità non è immigrazione, ma genitore 1 e genitore 2

“Per il ministro Lamorgese la priorità non è l’immigrazione fuori controllo, ma l’introduzione della dicitura genitore 1 e genitore 2 sulle carte di identità. Come se non bastassero i continui sbarchi dal nord Africa, il ministro dell’Interno ha ammesso oggi che gli arrivi di immigrati dalla rotta balcanica sono in aumento esponenziale rispetto al 2020 e conseguentemente sarebbe stato lecito aspettarsi dalla Lamorgese l’annuncio di misure più stringenti nel contrasto al business legato all’immigrazione. Una legittima aspettativa immediatamente disillusa da questo Governo che ancora una volta dimostra di vivere su un altro pianeta, dove le battaglie ipocrite della sinistra vengono prima della tutela degli italiani e dei nostri confini”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia