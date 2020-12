On. Caretta (FdI) – Reddito di cittadinanza, M5S ha eliminato povertà di criminali e terroristi

“Denunciati dalla Guardia di Finanza due tunisini per aver finanziato il terrorismo con il reddito di cittadinanza. Dopo spacciatori e criminali di vario genere ora abbiamo anche le mance di cittadinanza terroristica. Attraverso i “money transfer” non solo gli stranieri ospiti nel nostro Paese evadono serenamente il fisco italiano, ma ora sostengono i terroristi con i soldi degli italiani. Di Maio e compagni verranno ricordati per aver distrutto il nostro Paese e per aver eliminato la povertà di criminali e terroristi”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia