On. Caretta (FdI): “Venezia va difesa con i fatti non con i proclami”

“Tutti dicono che Venezia va difesa, allora vediamo alla prova dei fatti chi chiacchiera e chi fa i fatti. Oltre a fare passerella a favore di telecamere, Conte ha la possibilità di fare qualcosa di concreto per Venezia, come suggeritogli dal sindaco Brugnaro. La città ha bisogno di un nuovo sistema antincendio e di fognature. Il Governo sblocchi 150 milioni della legge speciale e li metta a disposizione di Venezia e dei suoi abitanti. Sarebbe un gesto concreto per dimostrare amore e attenzione per una città che rappresenta un patrimonio inestimabile, simbolo della nostra Nazione nel mondo”.È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia.