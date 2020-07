Opere pubbliche. La Giunta approva investimenti per 14 milioni di euro

Circa 14 milioni di euro per investimenti sulle infrastrutture cittadine, per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, per sistemare le strade in tutte le circoscrizioni. Ma anche per interventi straordinari nelle scuole, negli impianti sportivi e per completare la pista ciclabile tra i canali Biffis e Camuzzoni.

Oggi la giunta ha deliberato l’impiego di queste risorse disponibili dall’avanzo di amministrazione 2019. Si tratta della parte destinata agli investimenti e di cui beneficeranno alcuni degli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

Tra i principali si segnalano: la realizzazione dei parcheggi scambiatori per la filovia ad est e ovest città per 6 milioni 500 mila euro; i lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di viale Piave per 2 milioni 100 mila euro; manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per 900 mila euro; sistemazione dei marciapiedi delle circoscrizioni per 1 milione di euro. Numerose le opere in programma nelle scuole, dall’adeguamento impiantistico a quello antincendio, dal rinnovo dei serramenti ai lavori necessari per il contenimento energetico. Sul fronte edilizia monumentale, nel 2020 sono previsti lavori per oltre un milione e mezzo di euro. Oltre alla manutenzione straordinaria, all’adeguamento strutturale e al restauro conservativo degli edifici, compreso l’anfiteatro arena, sono in programma le opere di completamento per superamento barriere architettoniche (ascensore cavea, collegamento grande terrazza) al Museo Archeologico al Teatro Romano.

Il 2020 è anche l’anno della realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra le piste ciclabili dei canali Biffis e Camuzzoni, progetto del valore complessivo di 2 milioni di euro, di cui 1.800 mila finanziato dalla Regione. Infine, altri 2 milioni di euro sono destinati al finanziamento dell’aumento capitale della società Veronafiere S.p.A.

“Sblocchiamo risorse per progetti importanti e di cui la città ha bisogno, in diversi settori – spiega l’assessore al Bilancio Francesca Toffali-. Si tratta di investimenti che possiamo fare utilizzando l’avanzo di amministrazione 2019, una somma che ci consente di attivare interventi utili che, in alcuni casi, possono essere vedere la conclusione entro l’anno. Penso ai lavori nelle scuole e sugli impianti sportivi, ma anche alla sistemazione delle strade e dei marciapiedi di tutto il territorio. Opera già ampiamente in corso e che ai cittadini interessa molto, ecco perchè ci siamo impegnati per darne seguito nonostante l’emergenza sanitaria abbia imposto revisioni al bilancio 2020 per far fronte alle mutate esigenze e criticità”.