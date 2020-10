PAC, la finta carne è degna della finta UE.

“La finta carne è degna della finta Unione Europea. La Pac è stata dettata alla UE dalle solite multinazionali che lucrano ingannando i consumatori. Le grandi lobbies che fanno business con il finto ambientalismo hanno imposto che non venisse introdotto nessun ostacolo alla commercializzazione della finta carne e hanno centrato il loro obiettivo. Ora i consumatori sono letteralmente indifesi davanti ai banconi dei supermercati nei quali prodotti a base di carne artificiale verranno spacciati per salsicce e bistecche, senza nessuna indicazione che avverta l’acquirente che sta rischiando di acquistare carne “vegetale”. Anche in questa occasione l’Unione Europea sacrifica il mondo dell’agricoltura alle logiche di quelle multinazionali che, nascondendosi dietro la bandiera del vegan-ambientalismo, guadagnano miliardi con l’agrochimica e con metodi che non rispettano né l’ambiente né il consumatore”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia