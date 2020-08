Padova. Multato dopo alcoltest, 38enne si suicida

Un operaio di 38 anni si è ucciso sparandosi con un fucile la scorsa notte all’interno della propria abitazione, a Fontaniva (Padova), forse per la vergogna di essere stato fermato e sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

Il cadavere è stato trovato nelle prime ore di oggi dalla fidanzata, che viveva con lui.

Il 38enne era stato fermato dai carabinieri mentre rientrava a casa in sella a uno scooter, ed era risultato positivo all’alcoltest. Per questo i militari gli hanno ritirato la patente e posto sotto sequestro il mezzo. Forse da questo episodio è scaturita la decisione di togliersi la vita.

L’uomo si è sparato con un fucile che deteneva legalmente.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per lui non vi è stato nulla da fare. Il sostituto procuratore di Padova, Roberto Piccione, ha aperto un fascicolo d’indagine.

Fonte: ANSA.