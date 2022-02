Partono i lavori per rifare Piazza Dall’Oca Bianca a Borgo Nuovo. Sarà unita alla scuola e alla chiesa

Un tutt’uno dalla chiesa alla scuola materna, per una piazza che diventa cuore pulsante del quartiere ed usufruibile da tutta la comunità.

Diventerà cosi, Piazza Dall’Oca Bianca a Borgo Nuovo, dopo la riqualificazione avviata in questi giorni e che si concluderà entro l’estate.

Da sempre punto di riferimento per i residenti, mostrava ormai i segni del tempo. L’asfalto rovinato dalla pioggia e curvato dalle radici dei grandi alberi presenti nelle aree verdi era un pericolo per anziani, bambini e mamme con i passeggini. Soprattutto, non veniva data la possibilità ai piccoli alunni della scuola materna che affaccia in via Gela, di usufruire in sicurezza della piazza prospiciente, a causa proprio dell’arteria aperta al traffico veicolare, perpendicolare alle vie Trapani e Selinunte.

Criticità che trovano soluzione con il progetto dell’Amministrazione, che prevede la chiusura al traffico di via Gela con il posizionamento di pilottini a scomparsa e il collegamento diretto tra la piazza e la scuola. Soluzione già adottata sul lato opposto dove c’è la chiesa della Beata Vergine Maria, il cui accesso è stato protetto con l’installazione di alcuni paletti.

Intervento

La superficie in asfalto della piazza verrà completamente rimossa e sostituita con il più moderno cemento drenante, materiale più sicuro e adatto a diversi usi.

I percorsi pedonali saranno allargati di circa un metro per lasciare più spazio alle piante e alle loro radici, l’aiuola centrale sarà tolta a favore di un’area in cui realizzare eventi per il quartiere.

Il rifacimento della superficie permetterà di sistemare i sottoservizi, anche l’illuminazione pubblica verrà potenziata e migliorata.

L’intervento si allargherà fino al sagrato della chiesa, che verrà tutto rifatto con materiale in pietra e riguarderà anche la valorizzazione del monumento Dall’Oca Bianca.

Quanto alla vegetazione, verrà mantenuta tutta quella presente, anzi non appena possibile saranno piantumati nuovi alberi.

Il costo dell’opera è di 200 mila euro.

Iniziati lunedì con la recinzione dell’area, i lavori dureranno circa tre mesi.

Questa mattina si è recato in sopralluogo il sindaco Federico Sboarina. Insieme a lui l’assessore ai Giardini Marco Padovani e l’assessore allo Sport Filippo Rando, in veste di residente del quartiere oltre che di amministratore. Presente anche il presidente della terza Circoscrizione Claudio Volpato.

“Questa piazza è il cuore del quartiere, tra la chiesa e la scuola dell’infanzia è senza dubbio uno dei luoghi più frequentato dai residenti di Borgo Nuovo – ha detto il sindaco -. Abbiamo dato il via ad un intervento che non si limita a riqualificare l’area rendendola più bella e sicura, ma che ne farà un tutt’uno con la chiesa e l’asilo, valorizzando il sagrato e chiudendo al traffico via Gela. Abbiamo accolto le istanze della Circoscrizione e dei residenti, entro l’estate questa piazza sarà irriconoscibile”.

“Superficie completamente nuova, percorsi pedonali più ampi, illuminazione più efficiente. Così piazza Dall’Oca Bianca si appresta a cambiare volto, diventando più funzionale alle esigenze del quartiere – spiega Padovani -. Massima attenzione è stata data alla vegetazione presente, tutti gli alberi saranno non solo mantenuti ma anche messi nelle condizioni di crescere meglio, l’idea è anzi di arricchire ulteriormente la flora presente”.

“Da residente del quartiere avevo particolarmente a cuore questo intervento, atteso da molto tempo – aggiunge Rando – . Un’istanza che ho portato subito all’attenzione della giunta e che ha trovato la migliore soluzione possibile. Ringrazio i colleghi di giunta per l’importante risultato”.

