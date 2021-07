Personaggi… d’autore. Veronesi nel videoclip “Invisibili” di Roby Facchinetti

L’ex dei Pooh s’è avvalso del regista Gaetano Morbioli e del caratterista Tiziano Zampini –

Dedicato alle coppie anziane sole ma ancora teneramente innamorate, è stato girato

in gran parte nel parco giardino “Sigurtà” di Valeggio sul Mincio (Verona)

Ha determinanti location e presenze veronesi il videoclip lanciato nei mesi scorsi di “Invisibili”, singolo di Roby Facchinetti (all’anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando, cantante, compositore e tastierista, Bergamo, 1° maggio 1944), musica e voce, su uno degli ultimi testi dello scomparso Stefano D’Orazio (batterista, paroliere e cantante, Roma, 12 settembre 1948 – Roma, 6 novembre 2020), ambedue ex dei Pooh. Nel videoclip Facchinetti canta accanto al suo chitarrista Michele Quaini.

L’inno al rifiuto della solitudine e dell’abbandono sociale in vecchiaia ed alla riconsiderazione del perdurante amore tra anziani è stato girato in gran parte all’interno del parco giardino “Sigurtà” a Valeggio sul Mincio, in provincia scaligera, con la regia del veronese Gaetano Morbioli (Verona, 2 marzo 1967, già autore di videoclip di big come Laura Pausini, Fiorello, Max Pezzali, Biagio Antonacci, Pino Daniele, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Edoardo Bennato, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Zucchero e via elencando). Non solo: nella coppia avanti con gli anni e teneramente coccolona interprete del videoclip il marito (per motivi di… copione) è ancora un veronese, il caratterista Tiziano Zampini, che, a scanso di equivoci, si giura fedelissimo (e chi avanzerebbe il contrario?) alla vera moglie, signora Maria Pia, con la quale abita in via Crotone.

Zampini è, da tempo, un volto familiare in sitcom, spot pubblicitari e, appunto, videoclip dove la sua particolare e rodata fotogenia, con pelata e barba, risulta ottimale alle riprese. Attore talvolta e comparsa spesso in teatro (arena lirica compresa), cinema e televisione, ha avuto momenti Mediaset di… gloria, soprattutto quando è apparso in varie puntate di “Casa (e pure Cascina) Vianello” consentendogli di far buona amicizia con gli stessi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Tiziano è stato anche uno dei frati nella serie televisiva “Benedetti dal Signore” con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Tra molto altro, ha indossato una divisa militare d’epoca ne “Un viaggio di cento anni” del regista Pupi Avati (2015) e s’è mostrato con un cappello nero calato in testa nel videoclip “Voci” del cantante Zucchero (2016). Il suo picco di “carriera” l’ha raggiunto vestendo i panni (meglio, l’abito talare) del maturo venerabile mons. Giuseppe Carraro (indimenticato vescovo di Verona dal 1958 al 1978), nel film biografico “Il piccolo vescovo” prodotto da Thomas Toffoli e diretto da Eddy Colucci (2019), vedibile su YouTube.

Nonostante l’età (è della classe 1945) e qualche problema d’udito e di memoria, Tiziano Zampini non si tira indietro quando qualcuno gli propone, magari insistendo, stimolanti apparizioni davanti alla macchina da presa. Certo per innata passione impossibile da soffocare e forse per veniale narcisismo ancora ben pulsante…

Claudio Beccalossi