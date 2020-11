Personale Rianimazione A – T.I. Neurochirurgica 2B AOUI B. Trento

Esito manifestazione

martedì 17/11/20 presso P. le A. Stefani

Il personale infermieristico della Rianimazione A e della Terapia Intensiva Neurochirurgia 2B ha partecipato

attivamente con cartelli e i nostri simboli, un momento di discussione e confronto, fra di noi e con giornalisti che

volevano sapere come mai ci sia una reazione così importante, in questo momento.

Tutti giovani, infermieri con un percorso professionale elevato che non avrebbero mai pensato di dover scendere in

piazza, perché non è normale che si debba manifestare di fronte alla propria azienda per ottenere giustizia, per la

propria dignità di lavoratore, dopo anni di studio, laurea e percorsi formativi.

Da sempre in prima linea nell’emergenza e in questa fase delicata ancora di più, per tutti sono eroi che mettono a

rischio la loro salute e quella dei loro cari in condizioni difficili, basta pensare quanto pesa per noi l’uso della

mascherina a confronto della bardatura che devono utilizzare questi infermieri, oltre agli orari che purtroppo

l’emergenza richiede.

63 infermieri ai quali non è stata garantita la premialità che invece altri hanno ottenuto, per questo non si fermeranno

e noi saremo al loro fianco, per ritornare al tavolo contrattuale e rivedere l’accordo con le risorse economiche che

sono rimaste come residuo.

Se non ci saranno risposte esaustive saremo pronti per ritornare in piazza.

Segretario generale UIL FPL Verona – Stefano Gottardi