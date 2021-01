Polizia Locale. Controlli sicurezza urbana a Veronetta e Porta Palio

Rafforzati, in queste giornate di festa, i controlli della Polizia locale per la sicurezza urbana ed il contrasto del degrado nei quartieri.

Agenti della Polizia locale sono intervenuti questa mattina in zona Porta Palio, per verificare la possibile presenza di bivacchi e di soggetti senza fissa dimora, dediti all’accattonaggio in forma organizzata.Nessuno persona è stata rilevata nel vallo al momento dei verifiche. Gli agenti hanno però richiesto l’intervento di Amia, per la pulizia della zona da rifiuti e materiali abbandonato.

Controlli, con l’utilizzo del data-base Giano, effettuati su 310 veicoli parcheggiati nella zona, di cui tre risultati privi di revisione, ma tutti regolarmente assicurati.

Monitorata dagli agenti anche la zona Veronetta. Operativa sul posto la nuova unità cinofila Axel, che ha rinvenuto alcuni grammi di marijuana in Alto San Nazaro. Tre nigeriani, un magrebino e un italiano sono stati identificati. Per quest’ultimi due è scattata la segnalazione alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Impiegati nelle verifiche, oltre all’unità cinofila, due ufficiali e 10 agenti della Polizia locale.

“Nei giorni di festa i controlli dei nostri agenti continuano senza sosta perché il presidio del territorio non conosce momenti di fermo – ha detto l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Non ci sono zone franche, ma la presenza continua e martellante è il sistema che ci permette di garantire la tranquillità ai cittadini e il monitoraggio dei nostri quartieri”.