Polizia Locale. Controlli su viabilità e sosta durante i test d’ingresso all’Università

Nei prossimi giorni la Polizia locale sarà impegnata in zona universitaria, dove migliaia di giovani parteciperanno ai test di ingresso alle diverse facoltà. Da domani, giovedì 3 settembre, infatti prenderanno il via le prove di ammissione. Sono 881 gli aspiranti medici veronesi attesi a Veronetta, 1.680 quelli che tenteranno di entrare ai corsi delle altre professioni sanitarie e centinaia gli studenti che proveranno il test di Scienze motorie, Scienze della formazione e degli altri corsi a numero chiuso. Gli agenti saranno quindi presenti per gestire la viabilità e impedire la sosta selvaggia, così come per evitare disagi ai residenti. Per evitare intralci alla circolazione, la Polizia locale monitorerà il traffico e, se necessario, provvederà a chiudere temporaneamente alcune strade.



L’invito per gli studenti è quello di utilizzare i parcheggi del Polo Zanotto, piazza Isolo, park Centro, Cittadella, Arena e Tribunale o di raggiungere i poli universitari con i mezzi di trasporto pubblici. È possibile verificare la disponibilità di parcheggio utilizzando il servizio Veronamobile.it, aggiornato in tempo reale e con webcam dedicate. Tutte le informazioni e i consigli sono disponibili sul sito www.poliziamunicipale.comune. verona.it.



“E’ un servizio importante che i nostri agenti garantiscono ogni anno – spiega l’assessore alla Sicurezza -. L’obiettivo è duplice. Da un lato evitiamo che, in concomitanza dei test di ingresso, nei quartieri universitari si creino problemi alla viabilità e disagi per i residenti. Dall’altro diamo un importante servizio all’Ateneo, affinchè tutte le prove di ammissione possano svolgersi nel migliore dei modi, per far partire il nuovo anno universitario”.