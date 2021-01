Polizia locale, due persone denunciate e un’altra segnalata alla Prefettura per reati nell’area circostante Campo Marzo tra il 26 e il 27 gennaio

Sono due i giovani denunciati e uno segnalato dalla polizia locale alla Prefettura di Vicenza per reati commessi nell’area circostante Campo Marzo tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio.

Il primo intervento, verificatosi martedì 26 gennaio, relativo all’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in città, è stato eseguito a cura del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, con l’ausilio della pattuglia antidegrado attraverso il sistema di videosorveglianza.

Gli agenti hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti, ritirandogli la patente per 30 giorni, un 28enne, T.F., fermato, alla guida della propria auto, in viale Roma con due involucri di cocaina, rispettivamente di 0,18 e 0,19 grammi, acquistati poco prima da un 34enne in via Gorizia.

Lo spacciatore, U.I.T., di 34 anni, è stato, invece, fermato dalla pattuglia antidegrado in viale Dalmazia dove si era diretto nel frattempo. Il giovane è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e il denaro in suo possesso, per una somma di 46,50 euro, gli è stato sequestrato in quanto di provenienza ingiustificata.

Il secondo intervento, accaduto mercoledì 27 gennaio, ha portato alla denuncia, invece, di un automobilista 35enne per fuga a seguito di un sinistro stradale, omissione di soccorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza ed eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, C.S., dopo aver tamponato, in corso Santi Felice e Fortunato, un motociclista, è ripartito senza prestare assistenza. Inseguito da un ragazzo addetto alle consegne a domicilio, che aveva fatto salire a bordo la vittima, il giovane automobilista è stato raggiunto in piazzale Bologna dai due che hanno informato dell’accaduto la pattuglia lì presente del servizio Strade Sicure. I militari hanno trattenuto il 35enne in attesa dell’arrivo delle pattuglie della polizia locale. Visto l’evidente stato di agitazione del giovane automobilista, sempre più aggressivo verso i pubblici ufficiali presenti, gli agenti hanno accompagnato il 35enne al comando di polizia locale per gli accertamenti di rito.