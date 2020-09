Polizia locale: iniziata a Mestre l’attività di rimozione delle biciclette abbandonate e fuori dalle rastrelliere nella zona della stazione

Ha preso il via questa mattina, nell’ambito delle attività di prevenzione del degrado urbano di Mestre, la rimozione da parte della Polizia Locale di 49 ‘relitti’ di biciclette e di 21 biciclette in buono stato, che si trovavano in divieto di sosta nelle vicinanze della stazione ferroviaria, tra le vie Ulloa, Trento, Piazzale Favretti e viale Stazione.

E’ stato dato quindi seguito all’ordinanza n. 110 del 17 febbraio 2020, anche su impulso della Polfer e di numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano la difficoltà di poter usufruire degli spazi pubblici e di venir limitati nella mobilità, anche da parte delle persone con disabilità.

Le bici e i rottami – spiega in una nota il Comando – si trovavano in corrispondenza dei paletti parapedonali, della segnaletica stradale, ai pali della luce, sugli spazi erbosi o legate agli alberi.

L’attività, che ha visto impegnato personale del Servizio Polizia di prossimità di Mestre e personale di Veritas, è durata dalle ore 7.30 alle 13.30.

La Polizia locale informa che chi volesse recuperare la propria bicicletta rimossa dovrà dimostrarne la proprietà, portando con sé la chiave del lucchetto, e provvedere al pagamento della sanzione.