Polizia Locale. Scooter investe una donna di 81 anni mentre attraversa Via Trento

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, poco prima delle 16, in via Trento 6a, all’altezza di via Adami, dove una donna 81enne è stata investita da uno scooterista mentre stava attraversando la strada.

Dai primi accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale, la donna è stata colpita nel punto centrale della strada, mentre stava iniziando l’attraversamento della seconda parte della carreggiata. E’ qui che la donna è stata urtata da uno scooterista alla guida di un Piaggio Liberty che stava percorrendo via Trento in direzione di largo Cà di Cozzi. Sul posto il 118 per soccorrere i feriti. Ancora in corso gli accertamenti e l’acquisizione di immagini della videosorveglianza, che potrebbero fornire un aiuto fondamentale alla ricostruzione del sinistro.