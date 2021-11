Porti, ferrovie, tram e… ambiente: Open analizza il «trasporto sostenibile»

Saranno i mezzi di trasporto, da quelli cittadini a quelli per la movimentazione delle merci a essere al centro del prossimo appuntamento di Open 2021 – 2022 – Sostenibili Attività.

L’appuntamento, dal titolo “Sostenibilità ambientale e trasporti Come agire sulla principale fonte di impatto” si terrà giovedì 11 novembre alle 15, nella sede dell’Ordine degli Ingegneri, il Magazzino1 di via Santa Teresa oppure online sulla piattaforma GoToWebinar.

Ancora una volta saranno portate all’attenzione dei presenti degli esempi e delle esperienze concrete, raccontate da specialisti del settore. Di seguito l’elenco degli interventi:

– Dott.ssa Lorenza Campagnolo Ricercatrice, Università Ca’ Foscari di Venezia: I COSTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E GLI STRUMENTI DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

– Dott.ssa Laura Facchinelli, Direttrice della Rivista Trasporti & Cultura: TRASPORTI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, UN NUMERO MONOGRAFICO DELLA RIVISTA TRASPORTI & CULTURA

– Ing. Marco Pasetto, Prof. Ordinario di Strade, ferrovie e aeroporti, Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale, Università di Padova : SISTEMI DI TRASPORTO A CONFRONTO: ESTERNALITA’ E IMPATTI AMBIENTALI.

– Ing. Giovanni Saccà, Preside Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.) Sezione di Verona: LE FERROVIE ITALIANE E LE ATTIVITA’ A TUTELA DELL’AMBIENTE

– Ing. Giovanni Giacomello, Ricercatore di Strade, ferrovie e aeroporti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università di Padova RILANCIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO MERCI

– Ing. Alessio Rosin, Dirigente responsabile del settore Pianificazione dei trasporti, Technital S.p.A. COLD IRONING E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI PORTI ITALIANI

– Ing. Nicoletta Antonias, Responsabile Innovazione e Sostenibilità, ITALFERR S.p.A., Direzione Strategie, Innovazione e Sistemi: LE INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI PER GENERARE VALORE NEL TERRITORIO

– Dott.ssa Federica Bosello, Responsabile Area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale COMUNICAZIONE E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI