Premiate le giovani atlete veronesi di Artiskate, vincitrici di due ori e un bronzo ai Campionati Europei

Il giusto riconoscimento ad un’eccellenza dello sport veronese. Sono state premiate questa mattina in Sala Arazzi le atlete di Artiskate Verona, reduci dalla conquista di due ori e un bronzo all’European Championship Artistic Show & Precision di Lleida 2021 in Spagna.

Dopo aver primeggiato nei campionati italiani, i quartetti delle ragazze allenate da Stefania Poli e Sabrina Scatizzi, sono riuscite a portare sul podio internazionale il pattinaggio artistico scaligero.

La prima medaglia d’oro, che è valsa il titolo Europeo, è stata conquistata dal quartetto junior “Magic Skate”, formato da Michela Vesentini, Emily Parma, Nicole Corradini e Chiara Lavarini con “The Priestesses of Dagon”, un programma molto tecnico, difficile ma eseguito al meglio dalle atlete dimostrando l’altissimo livello raggiunto ed ottenendo punteggi fino al 9.7 su 10.

Medaglia d’oro anche per il quartetto cadetto “Etoile”, formato da Manuela Dalla Vecchia, Alessia Ficeli, Sara Lavarini, Chiara Nuzzi, Chiara Lavarini. Nonostante fossero alla prima esperienza insieme sia al Campionato Europeo che Italiano, hanno ottenuto un alto riscontro eseguendo con ottima tecnica il programma “Jazz around Midnight”, che ha richiesto anche tanta velocità ed eleganza.

Risultato di rilievo anche per il quartetto senior “Celebrity”, formato da Anna Miglioranzi, Chiara Bertani, Irene Fattori e Giada Togni che hanno conquistato la medaglia di bronzo. “Capriccio Veneziano”, è il titolo del programma eseguito con eleganza, dinamicità e ad alto tasso tecnico, sia individualmente sia in gruppo, ottenendo punteggi fino al 9.9 su 10.

Il quartetto “Celebrity” inoltre è campione mondiale in carica e il 6 ottobre partirà per partecipare al campionato mondiale in programma ad Asuncion in Paraguay, dove il 9 gareggerà per cercare di riconfermarsi campione.

Alla premiazione in Sala Arazzi sono intervenuti l’assessore allo Sport Filippo Rando, l’assessore all’Istruzione Maria Daniela Maellare, la presidente e vice presidente nonché allenatrici di Artiskate Verona Stefania Poli e Sabrina Scatizzi insieme a tutte le atlete.

“E’ un momento importante per Verona e per l’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Rando -. Vogliamo infatti ringraziare ogni atleta e Artiskate Verona per aver raggiunto risultati eccezionali dopo un anno e mezzo nel quale tutto è stato difficile, faticoso vedersi ed allenarsi insieme. Per questo vanno fatti i complimenti a tutti per l’impegno profuso e i risultati raggiunti. L’Amministrazione vuole dunque riconoscere questo percorso fatto, augurandoci che possa stimolarvi per affrontare i prossimi impegni, tenendo sempre come colonne portanti di vita lo sport, la scuola e la famiglia”.

“In questa fase della vita le atlete devono conciliare l’impegno sportivo con lo studio, un impegno che richiede molto sacrificio – ha detto l’assessore Maellare-. Vanno inoltre ringraziate le famiglie, che seguono sempre le ragazze e le accompagnano non solo agli allenamenti ma anche alle trasferte. Importanti sono inoltre le allenatrici, maestre di vita che contribuiscono anche alla crescita fisica ed educativa”.