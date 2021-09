Premiati alla 78^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia anche i veronesi interpreti del film biografico “Il piccolo vescovo”

Lido di Venezia – Nello spazio della Regione Veneto all’interno dell’Hôtel Excelsior Venice Lido Resort, in lungomare Marconi, nell’ultimo giorno della 78^ Mostra internazionale d’arte cinematografica (diretta da Alberto Barbera ed organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto), sono stati premiati anche alcuni attori veronesi che hanno interpretato parti nel film “Il piccolo vescovo”, biografia di mons. Giuseppe Carraro (Mira, Venezia, 26 giugno 1899 – Verona, 30 dicembre 1980), vescovo della città scaligera dal 15 dicembre 1958 al 25 giugno 1978.

Il film, prodotto da Thomas Toffoli e diretto da Eddy Colucci, aveva debuttato in prima visione assoluta il 30 novembre 2019, presso la Casa pastorale “Giovanni Paolo II”, in via Bacilieri 1° a San Massimo (Verona).

I riconoscimenti quali migliori protagonisti ed attori made in Verona sono stati assegnati alla nota Francesca Rettondini (attrice, conduttrice televisiva e produttrice) che nella ricostruzione interpreta la parte della contessa Francesca Bevilacqua; a Tiziano Zampini (caratterista di lungo corso, volto familiare in varie sitcom) che ha vestito con sensibilità ed efficacia i panni di mons. Carraro maturo; a Claudio Beccalossi (in… pausa dall’attività di giornalista) che ha indossato la veste talare nel ruolo di don Guido Todeschini, “motore” di Radiopace e di Telepace; a Federico Chieppe (comparsa in cinema e televisione, oltre che cantante) che ha impersonato don Franco Fiorio, segretario del vescovo.

La manifestazione, presentata da Alessia Toffoli, ha visto la partecipazione anche di Ida De Poli (conduttrice televisiva di Medianordest) con interviste ai premiati e di Rebecca Lynn (attrice, presentatrice televisiva, showgirl, modella), “madrina” del “Calendario della rinascita 2021” contro la violenza sulle donne.

C. B.