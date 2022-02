Premio “Sviluppo e Sostenibilità” di Unioncamere Veneto. Marcato: “Regione crede e investe per puntare ad un veneto più sostenibile”

L’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato è intervenuto stamane per i saluti in occasione dell’evento “Sviluppo e sostenibilità” svoltosi all’Auditorium Santa Margherita a Venezia che ha previsto la consegna del premio “Premio per lo Sviluppo economico in Veneto” promosso da Unioncamere Veneto.

“Competitività e innovazione sono gli elementi, che caratterizzano l’attività della Regione nell’ambito economico – ha sottolineato Roberto Marcato nel suo intervento -. Una concreta espressione sono le Reti Innovative Regionali: una vera sfida che ho voluto intraprendere e che, con grande soddisfazione anche personale e in sinergia con le Università venete, ha ottenuto un’ottima risposta da parte delle aziende che, non solo partecipano, ma investono”.

“La sostenibilità è un altro elemento fondamentale su cui la Regione punta, a partire dalla considerazione che non esiste sostenibilità ecologica senza sostenibilità economica – ha proseguito Marcato -. La Regione crede molto nello sviluppo sostenibile. Ne è prova l’approvazione e l’adesione alla Fondazione ‘Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità’, un progetto nel quale la Regione intende essere parte attiva. Altro esempio è la costituzione del Comitato Tecnico Strategico con Veneto Sviluppo come lo sono i progetti, che stiamo mettendo in campo, per pensare ad un futuro, riducendo la dipendenza dai grandi colossi energetici”.

“Un plauso a Unioncamere Veneto che ha ideato questo premio e alle imprese presenti – ha concluso l’assessore regionale allo sviluppo economico – che ringrazio per l’esempio della capacità di essere innovative e di aggredire il mercato, una capacità che definirei di saper ‘ruggire’ che rende le imprese venete davvero uniche”.