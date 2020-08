Premio teatrale “Cesare Marchi” – Castello Scaligero – Villafranca di Verona

La Compagnia teatrale I Gotturni, storica associazione villafranchese, proporrà anche quest’anno “Farsatirando – Premio Teatrale Cesare Marchi”, festival dedicato alla farsa e alla satira (da qui il nome Farsatirando).

Ecco il cartellone della XXVIIIesima edizione, che si terrà sempre nella splendida cornice del Castello Scaligero di Villafranca:

– Sabato 8 agosto

I Guardiani dell’Oca in

“EVO IN FABULA”

– Sabato 15 agosto

Attori Riuniti in

“LA BISBETICA DOMATA”

– Sabato 22 agosto

Gotturni – Carro dei Comici in

“IN CITTA’ E IN CAMPAGNA” – Prima nazionale

– Sabato 29 agosto

Gio Zampieri presenta:

“Verona Beat in Tour”

Apertura biglietteria ore 20.00. Inizio spettacolo ore 21.15.

Roberto Luca Dall’Oca, Sindaco: “Analogamente agli altri eventi organizzativi, anche la rassegna teatrale Farsatirando, tradizionale appuntamento estivo per tanti villafranchesi, rappresenta un segnale di ripresa che abbiamo voluto dare in questo momento storico così particolare. Tutti gli eventi rispetteranno le normative e le prescrizioni indicate dalle Linee guida emanate per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, come il distanziamento e l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.”

Claudia Barbera, Assessore alla Cultura: “Abbiamo voluto fortemente confermare anche quest’anno il festival. A maggior ragione, per il momento storico che stiamo attraversando, è fondamentale cercare di valorizzare e portare in primo piano le realtà del territorio che durante l’anno si impegnano per creare momenti di socializzazione e condivisione attraverso la Cultura. I Gotturni, sono protagonisti della Cultura villafranchese da tanti anni ed era dunque importante trovare le modalità per poterli valorizzare anche in questo periodo.”

Luca Zamperini, Assessore alle Manifestazioni: “Siamo felici che la storica rassegna Farsatirando possa proseguire anche in questo anno difficile. Ai tre appuntamenti con il teatro si aggiunge una data di Verona Beat con Jo Zampieri, per vivere un mese di agosto all’insegna di musica e teatro in una cornice davvero suggestiva come quella del nostro Castello”

Anna Bresaola, fondatrice della compagnia con Claudio Messini: “Quest’anno a maggior ragione, dopo i lunghi mesi di lockdown, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti al momento della manifestazione, riteniamo indispensabile creare un momento di condivisione emotiva e umana atta a rigenerare positività e fiducia nelle persone, nonché a rilanciare il lavoro artistico professionale promuovendo il ritorno nel mondo del lavoro degli Artisti partecipanti.”