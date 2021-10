Progetto Life PrepAir: Pianura Padana unita per la qualità dell’aria. Bottacin, “Importante momento di confronto”

Venezia, 4 ottobre 2021

Si svolgerà a Venezia, mercoledì 6 ottobre, la seconda Mid Term Conference del progetto integrato Life PreAir per fare il punto sulle azioni di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione degli elementi inquinanti dell’atmosfera.

“Un importante momento di confronto – sottolinea l’assessore veneto all’Ambiente – durante il quale le regioni del bacino padano e l’agenzia per la protezione dell’ambiente slovena si ritrovano per condividere gli approfondimenti scientifici e le azioni intraprese e per discutere le strategie di risanamento della qualità dell’aria”.

Al dibattito parteciperanno, con la loro qualificata presenza, anche esponenti del Ministero per la Transizione ecologica e dell’Unione Europea, oltre ai partner del progetto.

“L’incontro, di elevato profilo tecnico – evidenzia ancora l’Assessore – avrà anche un’appendice il giorno successivo con una intera giornata dedicata all’utilizzo domestico delle biomasse legnose, che vedrà anche numerosi interventi di esperti nazionali e dell’ARPAV e di altre ARPA regionali sui consumi nel Bacino Padano e le strategie di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Programma completo a questo link:

https://www.lifeprepair.eu/index.php/2021/09/23/il-bacino-padano-insieme-per-la-qualita-dellaria-6-ottobre/