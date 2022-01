Progetto “Pillole di movimento” per promuovere stili di vita attivi e salute attraverso lo sport

Verona, 21 gennaio 2022. Si è tenuta oggi a Verona, nella Sala degli Arazzi di Palazzo Barbieri, la conferenza stampa di presentazione di “Pillole di Movimento” promossa da Uisp Comitato Territoriale Verona APS, associazione sportiva che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini.

“Pillole di Movimento” è la campagna nazionale Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti – di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura del movimento, che vede la provincia di Verona come uno dei suoi punti cardine.

Il format, nato a Bologna nel 2010, diventa oggi un’idea innovativa e vincente anche a Verona grazie alla sinergia che si è venuta a creare tra Uisp Verona Aps, Federfarma Verona e Ulss 9 Scaligera. Comune di Verona, Comune di Legnago e Comune di Cerea hanno aderito dando il patrocinio all’iniziativa.



Il progetto, che a livello nazionale coinvolge 32 Comitati Uisp, 235 Comuni italiani e 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell’ambito del Bando EPS 2020 e vedrà la distribuzione diconfezioni di “Pillole di movimento” attraverso le farmacie di Federfarma e Lloyds provinciali, partner del progetto.

Le scatole di “pillole” che verranno distribuite da inizio febbraio in tutte le farmacie aderenti nella provincia scaligera contengono coupon gratuiti che permetteranno di scegliere tra una rosa di attività sportive e motorie quali danza, discipline orientali, attività all’aperto, attività in acqua e sala corsi.

La confezione, molto simile a quella di un farmaco da banco, contenente quindi anche un simil bugiardino, verrà consegnata dal farmacista, così come fosse un medicinale e consentirà di usufruire gratuitamente, per un mese, di ore di attività fisica nelle 15 associazioni e società sportive Uisp.

«Divulgare sani e corretti stili di vita diventa importante anche per superare gli effetti della pandemia – spiega il Presidente di Uisp Verona Aps, Simone Picelli -. Lo facciamo collaborando con punti di riferimento fondamentali per le nostre comunità come le farmacie, la pubblica amministrazione, i media e le organizzazioni per la salute pubblica. Daremo la possibilità di usufruire delle Pillole di movimento al 70% della popolazione residente nella provincia di Verona. Le locandine informative saranno presenti in tutti i centri vaccinali grazie ad Ulss9 Scaligera e chiunque potrà recarsi in farmacia per ritirare gratuitamente una scatola».

«La salute e il benessere dei cittadini sono strettamente correlati all’attività motoria – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Verona Filippo Rando -, per questo abbiamo aderito a questo interessante progetto. L’obiettivo è disincentivare la sedentarietà e spronare le persone affinchè abbandonino poltrone e divani per rimettersi in moto, nonostante il periodo che stiamo vivendo. Lo sport è fondamentale per contrastare tante patologie, non dobbiamo dimenticarlo».

«L’Azienda ULSS 9 Scaligera – commenta la Dr.ssa Diana Gazzani, Dirigente medico UOSD Episcreenpro – Referente Promozione della Salute ULSS 9 – supporta questa importante iniziativa, che è un’occasione per rinsaldare le reti presenti nel territorio veronese tra professionisti della salute, Enti locali e Associazioni sportive, e per cercare di creare dei contesti favorevoli all’adozione di stili di vita salutari da parte della popolazione».

«Le farmacie, da sempre attente alla salute dei cittadini e impegnate in campagne preventive, giocano un ruolo fondamentale in questa iniziativa che coinvolge tutte le fasce d’età della popolazione – precisa la Presidente di Federfarma Verona, Elena Vecchioni –. Ci impegneremo nonostante il complesso periodo che sta vivendo la farmacia territoriale, perché crediamo che i corretti stili di vita e il movimento fisico siano fondamentali per combattere disturbi anche molto gravi».

Nel corso della presentazione oltre a Simone Picelli, Presidente provinciale Uisp Verona, sono intervenuti: Dott.ssa Diana Gazzani, Dipartimento di Prevenzione Ulss9 Scaligera; Dott.ssa Elena Vecchioni, Presidente Federfarma Verona; Dott. Filippo Rando, Assessore allo Sport del Comune di Verona.

I numeri di “Pillole di Movimento”:

-480.000 confezioni di “Pillole di movimento” distribuite in tutta Italia;

-370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche coinvolte a livello nazionale;

-235 Comuni italiani;

-31 Comitati Uisp provinciali;

-15 Associazioni e società sportive coinvolte nella provincia di Verona

-258 farmacie della provincia di Verona aderiscono all’iniziativa

Approfondimenti:

Sito web di riferimento nazionale https://pilloledimovimento.uisp.it/

Spot con testimonial Lodo Guenzi