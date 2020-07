Psoriasi visibile, impatto invisibile: le emozioni dei pazienti al centro di una graphic novel

La psoriasi non è solo questione di pelle. Un pesante vissuto emotivo rimane sommerso da un riflesso importante sulla qualità della vita e della cura dei pazienti. Da qui parte la campagna Psoriasi visibile – invisibile Impatto – Guardiamo Oltre le apparenze Che mira a ridefinire la Percezione della Malattia Che Colpisce Corpo e psiche e rinsaldare l’alleanza medico-Paziente.

La campagna promossa da Amgen, leader nelle biotecnologie farmaceutiche, con ADIPSO – Associazione per la Difesa degli Psoriasici, ADOI – Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani e SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessuali Trasmissibili, parte delle evidenze dello studio del 2019 Voti al Congresso 2019 Associazione Europea di Dermatologia e Venereologia secondo cui il 77% delle persone affette da psoriasi manifesta disturbi di ansia, soprattutto nella forma moderata-severa.

Svelare i risvolti psicologici e condividere anche con i dermatologi significa aiutare i pazienti a riconquistare la fiducia nella relazione con il proprio medico e migliorare la qualità del percorso di cura.Al centro i pazienti con la psoriasi di oggi, fino al prossimo 30 settembre, condividono le loro esperienze di convivenza con la malattia sul sito della campagna www.impattoinvisibile.it

Al termine della raccolta una giuria composta da associazioni dell’Associazione pazienti, della Società Scientifiche e dei giornalisti, selezionerà la storia che più è in grado di ispirare una narrazione per una graphic novel; un mezzo dal forte potere empatico che trasponendo il vissuto emotivo del paziente su carta, grazie all’abile matita di Sergio Algozzino , uno dei più apprezzati illustratori italiani, aiutare i pazienti a migliorare il lato invisibile della propria malattia.