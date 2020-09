Puliamo il mondo 2020, a Verona focus sull’Adige

Domenica 27 settembre dalle 9.30 alle 13 i volontari di Legambiente partiranno da Catena Beach, sull’omonimo lungadige (fronte civico 33), per ripulire l’area dai rifiuti e in particolare da quelli di plastica, dannosi sia per la salute dell’ambiente sia dell’uomo.

L’iniziativa, a cui possono partecipare tutti i cittadini (info e prenotazioni: web@legambienteverona.it – 0458009686), dà il via al programma veronese dell’edizione 2020 di Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale di Legambiente sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare.

Un’edizione volutamente contingentata, nel rispetto della normativa anti Covid, ma prolungata nel tempo, con appuntamenti anche nel mese di ottobre.

Realizzata con il patrocinio del Comune e di Amia, nel territorio veronese la campagna sarà attiva anche a Montorio. L’appuntamento è sempre per domenica 27 settembre, con ritrovo in Piazza delle Penne Nere alle ore 9 per poi iniziare la pulizia dei Fossi e delle strade di Montorio con l’associazione Comitato Fossi di Montorio. Per info e contatti: comitatofossimontorio@gmail.com.

Armati di sacchetti, pinze e ramazze i volontari di Legambiente saranno visibili per accogliere i partecipanti che vorranno unirsi alla giornata di pulizia. Si raccomanda l’utilizzo di calzature adeguate, gli organizzatori metteranno a disposizione guanti e sacchi. E’obbligatorio l’uso della mascherina.

“I veronesi tutti sono chiamati a testimoniare la loro voglia di cambiamento e di collaborazione con le istituzioni per migliorare la qualità ambientale e la vivibilità del territorio – afferma l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala-. L’edizione di quest’anno di Puliamo il Mondo è in forma ridotta, ma ciò non significa abbassare la guardia, tutt’altro. Realizzare campagne e iniziative con le ristrettezze imposte dal Covid certifica infatti la loro importanza, un messaggio che vogliamo fare arrivare forte ai cittadini. La plastica è un inquinante davvero pericoloso, per la salute del nostro pianeta ma anche per la nostra, ecco perchè sono certa che domenica saranno davvero numerosi i veronesi che verranno in riva all’Adige per aiutare i volontari di Legambiente”.

Appuntamenti in provincia, domenica 27 settembre.

San Giovanni Lupatoto Loc. Pontoncello ritrovo presso la Casa Bombardà ore 8.45, mattinata dedicata alla pulizia dell’argine destro del fiume Adige. Iniziativa realizzata con il patrocinio dei Comuni di San Giovanni Lupatoto e Zevio. Info legambientezevio@gmail.com – Pedemonte, Comune di San Pietro in Cariano ritrovo presso il Parco donatori Aido – Piazza donatori sangue – con il circolo Legambiente della Valpolicella. Info e contatti: Legambiente.valpolicella@gmail.com. obbligatoria la prenotazione. In caso di pioggia l’evento verrà rinviato a domenica 4 ottobre.

Altre iniziative in programma ad ottobre.

Sabato 10 Ottobre a Cologna Veneta, mattinata di pulizia al parco Kennedy e alle ore 14.30 nel parco del fiume, organizza il circolo Legambiente Perla Blu in collaborazione con il Comune di Cologna Veneta. Contatti ed informazioni alla email: info@perlablu.it – Domenica 18 ottobre a Legnago info: legambientelegnago@libero.it