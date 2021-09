Quali problemi può incontrare il PSG di Messi nella Champions League 2021-22?

Quest’anno la squadra da battere in Champions ha un nome: Paris Saint Germain; ciò rende questa edizione di Champions veramente emozionante ma ricca di incognite, perché ci sono degli snodi da affrontare al quartier generale del Parco dei Principi.

Le incognite hanno due nomi: Messi e Donnarumma, entrambi glorie del calcio internazionale ma entrambi con un nuovo mondo in cui doversi inserire e lavorare ai massimi del ritmo, il ritmo della più titolata delle competizioni europee.

Gli sfidanti per le quote vittoria Champions puntano a insidiare il ruolo di favorito del club francese, poiché se Messi è una garanzia di qualità fino al punto da spingere una delle migliori campagne acquisti del PSG in direzione del capitano della Nazionale Argentina, è anche vero che il campione 6 volte pallone d’oro rischia di dover operare degli sforzi per risolvere, con la sua fame di gol, una questione di inserimenti in uno spogliatoio obiettivamente eccezionale ma, proprio per questo, composto da prime donne.

L’attacco del PSG è una cannoniera ed è certo che in attacco tra Mbappé, Neymar e Di Maria c’è solo l’imbarazzo della scelta con, in aggiunta, una rosa di riserve di alta qualità, tra cui lo stesso Icardi, speriamo ora in ripresa dopo l’infortunio occorso con il Brest.

Intanto, pare che apprezzi l’atmosfera indubbiamente più rilassata rispetto al periodo italiano. Mbappé, e non solo lui, ha però un contratto in scadenza e potrebbe essere soggetto a distrazioni derivanti dal suo cercare altri lidi o, semplicemente, stimoli di carriera diversi.

Sergio Ramos è l’altra icona che potrebbe avere qualche problema, poiché non è al meglio della forma fisica ed è evidente che necessita di un recupero al 100% dato che la società non vuole sconti nei suoi confronti. È un ex capitano che ora riparte dal ruolo di gregario e dovrà assicurare una performance inappuntabile in difesa, nel suo ruolo di terzino.

Non per nulla alcuni temono che il problema si presenti, quindi, in area di rigore, tra i pali, poiché va risolta la questione tra Gigio Donnarumma ed il suo “antagonista” e primo arrivato Keylor Navas; per adesso Donnarumma viaggia in panchina ma si prospetta una turnazione per mettere alla prova il campione napoletano e facilitare la convivenza con il costaricano che è assolutamente deciso a rimanere titolare, forte di un ricco palmares di ben tre Champions vinte con il Real Madrid ed in Francia dal 2019.

Ma Donnarumma avverte: “voglio diventare primo al mondo”, uomo avvisato, insomma.

Questa squadra, ormai, viene definita “i Magnifici Undici” e gli esordi sono all’altezza delle attese, ma il campionato è lungo e la Champions non concede distrazioni e disomogeneità di spogliatoio.