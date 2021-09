Quarta medaglia a Tokyo per la veronese Xenia Palazzo. Zaia, “Wonder Woman”

Venezia, 1 settembre 2021

“Wonder woman ha colpito ancora, e sono quattro: un oro, un argento e due bronzi. Non ci sono più parole per Xenia Palazzo. Ogni volta che scende in acqua poi sale sul podio per regalarci gioia ed emozioni. Grazie Xenia, brava Xenia!”

Così il Presidente della Regione del Veneto commenta l’ennesima medaglia arrivata per lo sport paralimpico azzurro e veneto grazie alla giovane veronese, già protagonista di altre tre imprese a Tokyo nel nuoto, questa volta nei 50 SL S8.

“Il medagliere si ingigantisce ora dopo ora – aggiunge il Governatore – e il contributo degli atleti veneti si fa sempre sentire, che sia nelle staffette o nelle gare singole. Ne siamo orgogliosi, perché stanno portando dall’altra parte del mondo il meglio dell’essere veneto. Non arrendersi mai, cercare un progresso anche dopo un successo, come Xenia con le sue quattro splendide medaglie”.