Questa estate in Veneto quasi 8 milioni di persone hanno scelto il treno

2 milioni di viaggiatori nei fine settimana

8.400 passeggeri trasportati con modalità integrata treno+bus

8 ottobre 2021

Sono state quasi 8 milioni le persone che questa estate in Veneto hanno scelto di viaggiare con Trenitalia (Gruppo FS Italiane). In tanti hanno raggiunto in treno le principali mete turistiche grazie alle numerose offerte pensate per promuovere il turismo e la mobilità intermodale e sostenibile. Nei tredici fine settimana estivi, infatti, più di 2 milioni di persone hanno utilizzato il treno per i propri viaggi di piacere verso le città d’arte e le località di mare e di montagna venete.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E CICLOTURISMO

Per permettere di raggiungere località non provviste di stazioni, negli ultimi anni Trenitalia ha attivato anche soluzioni intermodali per agevolare gli spostamenti utilizzando esclusivamente i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili. Questa estate, più di 8.400 viaggiatori hanno scelto la combinazione treno+bus con un unico biglietto dei servizi Trenitalia (Jesolo Link, Cortina Link, Chioggia – Sottomarina Link e Bibione Link).

Aumentano anche gli appassionati di cicloturismo, con un sensibile incremento del numero di biciclette portate sul treno per proseguire il proprio itinerario pedalando verso le più note destinazioni turistiche.

Tra le numerose offerte pensate da Trenitalia è stata particolarmente apprezzata la promo Junior, dedicata alle famiglie e a chi viaggiava con i ragazzi. La promozione, infatti, consentiva ai ragazzi fino a 15 anni di viaggiare gratuitamente in compagnia di un altro passeggero pagante di almeno 25 anni.