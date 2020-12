Raddoppia il budget per la segnaletica stradale. Ass. Zanotto: ‘Investimento straordinario, ripariamo i danni del nubifragio e garantiamo massima sicurezza ai cittadini”

Raddoppia il budget per sistemare e rendere più efficiente la segnaletica stradale verticale e quella luminosa presente sulle strade cittadine. Vale a dire tutti i cartelli di pericolo, prescrizione e indicazione stradale, che devono essere ben visibili dai cittadini, e tutti gli impianti che svolgono la loro funzione attraverso elementi luminosi, come i semafori, i pannelli e gli attraversamenti luminosi. Per il 2021 la somma messa a disposizione dalla giunta è di quasi 1 milione 200 mila euro, una cifra mai così alta, di cui 790 per efficientare la segnaletica verticale e gli altri 385 mila per quella luminosa. Poiché si tratta di risorse per interventi di manutenzione ordinaria, una lista dettagliata è ora prematura. Tuttavia è certo che i primi lavori si concentreranno su quelle strutture distrutte o compromesse dal nubifragio del 23 agosto e che ancora non sono state sistemate. Si tratta di un’importante boccata di ossigeno per il settore Mobilità e Traffico del Comune, che oltre a procedere con i lavori più urgenti già dai primi giorni di gennaio, può contare su una disponibilità di risorse che permetterà di dare risposte immediate qualora se ne presentasse la necessità, evitando passaggi amministrativi che, per quanto brevi, non vanno certo nell’interesse dei cittadini e della loro sicurezza sulle strade. Con il nuovo budget, si possono effettuare circa 1650 interventi di manutenzione, sostituire 1900 lampade semaforiche e cavi tecnologici pari ad una lunghezza di 1200 metri, solo per rendere l’idea. Le delibere con cui la giunta ha approvato lo stanziamento delle risorse sono state illustrate oggi dall’assessore alla Mobilità e Traffico Luca Zanotto. “Un investimento straordinario per questo settore, con un budget che rispetto all’anno scorso viene praticamente raddoppiato – ha detto Zanotto-. Una scelta che, attraverso la sistemazione delle segnaletica verticale e luminosa, va nella direzione di tutelare tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni. Un semaforo che non funziona mette infatti a rischio la vita di più persone, così come un cartello in cui non si legge l’imminente presenza di un incrocio. Grazie a queste risorse affrontiamo serenamente il prossimo anno, sicuri di poter intervenire immediatamente dove ce ne sarà bisogno. C’è poi il capitolo nubifragio – ha aggiunto l’assessore -, che purtroppo ha causato ingenti danni anche alla segnaletica e agli impianti stradali, alcuni dei quali così compromessi da dover essere sostituiti. Gli interventi più urgenti sono giù stati realizzati, molti altri sono già programmati e partiranno con il nuovo anno”.