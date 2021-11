Regione Veneto, sviluppo economico. Marcato, “Nuovo bando da oltre 33mln di contributi a fondo perduto per sostenere la competitività delle pmi venete”

Venezia, 25 novembre 2021

“Da oggi è possibile presentare la domanda per il bando regionale da 33 milioni e mezzo di euro destinato alle piccole e medie imprese e pensato per valorizzare e sostenere tutti quei progetti di investimento in tecnologie dell’Industria 4.0, che favoriscano la creazione di economie circolari. Si tratta di un aiuto importante per il nostro tessuto produttivo, dove, specialmente il manifatturiero e il settore dei servizi alle imprese, richiedono sempre di più l’utilizzo di queste tecnologie perché permettono di ottimizzare l’uso delle risorse, riducendo gli sprechi, semplificare e rendere sostenibili i processi produttivi”.

Lo dice l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato, annunciando l’apertura del bando di contributi a fondo perduto, approvato in Giunta nei primi giorni di novembre, specifico per il riposizionamento competitivo delle PMI Venete. Questa misura destina delle risorse importanti e specifiche a sostegno dell’innovazione, della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi per sostenere un riposizionamento competitivo rispetto ai mercati

“Siamo al fianco delle imprese per sostenere adeguatamente questa trasformazione in chiave 4.0, perché la digitalizzazione del sistema produttivo rappresenta, insieme alla sfida della sostenibilità ambientale, il più importante fattore di crescita delle imprese nei prossimi decenni – conclude Marcato -”.

Da oggi, 25 novembre e fino alle ore 12 del 9 febbraio 2022, le PMI potranno accedere al bando e presentare la domanda di contributo. Tutta la modulistica è disponibile online, nella sezione “bandi” della pagina “Bandi, avvisi e concorsi” del sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it.