Ricerca testimoni. Incidente in stradone Maffei, bmw in contromano fugge dopo aver urtato scooter

Sono in corso le ricerche della Bmw che mercoledì scorso, alle 15.10, ha urtato uno scooter in stradone Maffei, facendolo cadere all’altezza della chiesa di San Pietro Incarnario. E poi dandosi alla fuga, senza prestare soccorso. L’uomo sul motociclo, un veronese di 66 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso di Borgo Trento, dove gli è stata riconosciuta una prognosi di 45 giorni a causa di diverse fratture.

Da una prima ricostruzione l’auto, proveniente da via Tazzoli, avrebbe imboccato contromano, e quindi sulla corsia preferenziale, lo stradone e, dopo aver fatto cadere la due ruote, diretta a ponte Navi, avrebbe proseguito in via san Pietro Incarnario, via Pallone, lungadige Galtarossa, via dal Cero e via Albere, dove si sono perse le sue tracce. Le telecamere, infatti, hanno ripreso la Bmw in diversi punti del tragitto, ma purtroppo nessuna delle immagini isolate dagli agenti riporta in maniera completa la targa. L’appello, per chiunque avesse visto il sinistro o incontrato l’auto sul proprio percorso, è quello di rivolgersi al Comando di via del Pontiere. Eventuali testimoni possono telefonare al numero 045 807 8411 oppure inviare una mail all’indirizzo infortunistica@comune.verona.it. Le dashcam installate oggi su molte auto, infatti, potrebbero aver rilevato la macchina e il numero di targa, come già successo per altri incidenti.