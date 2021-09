Ricercato per rapina, arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato, nella stazione di Verona Porta Nuova, un cittadino marocchino di 27 anni ricercato per rapina dall’Autorità Giudiziaria di Mantova.

Il giovane, entrato in stazione ferroviaria, ha trovato gli agenti impegnati nei controlli ai viaggiatori, intensificati per il controesodo, attratti da un monopattino che aveva al seguito con i fili elettrici manomessi.

Da un controllo nella banca dati è emerso che lo straniero, oltre ad essere pluripregiudicato ed irregolare nel territorio, era ricercato a seguito di una misura restrittiva emessa dalla Procura della Repubblica di Mantova il giorno precedente per aver messo a segno alcune rapine nella città mantovana utilizzando lo spray al peperoncino.

Il controllo proseguito ha consentito di rinvenire addosso il flacone della sostanza utilizzata contro i malcapitati oltre a circa 1000 euro in moneta ed un telefono cellulare, sottoposti a sequestro assieme al monopattino, per cui è stato indagato anche per ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere oltre a non aver ottemperato all’espulsione dal territorio italiano emessa dalla Questura di Mantova.

La persona, senza fissa dimora in Italia, è stata condotta nel carcere di Verona a disposizione della Procura della Repubblica.