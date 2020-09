Richiesta Riapertura Museo della radio ITIS Galileo Ferraris

In data odierna, é stata effettuata la Richiesta di riapertura Museale c/o GALILEO FERRARIS del Museo della radio alle autorità scolastiche provinciali, riapertura Forzata dall’enorme richiesta turistica nonostante il momento, che di tutismo ne ha portato ZERO.

“Ricevo telefonate ogni giorno dallo IAT e da privati per visitare il museo della radio al Ferraris, é incredibile il volume di persone nel mondo che conoscono questà realtà che fà parte della storia culturale di Verona. La mia volontà é almeno poter riaprire in maniera sicura e contingentati la DOMENICA, quando La scuola é chiusa, senza creare minimamente contatto tra Studenti e Turisti, pertanto RISPETTANDO la regolare Attività scolastica.

Il Museo ancora allestito, curato e igienizzato da me personalmente che Me ne prendo cura giornalmente come fosse reholarmente aperto, é parte integrante da decenni della Verona card, e Riconosciuto dalla Regione Veneto come INTERESSE LOCALE DI IDENTITÀ VENETA, e soprattutto UNICO ESEMPIO MONDIALE DI CONNUBBIO TRA SCUOLA/MUSEO.

Ci assumiamo la responsabilità di contingentati e controllare la salute dei visitatori, che non entreranno minimamente in contatto con la realtà scolastica, con un percorso che dalla porta d’ingresso condurrà direttamente al Museo nell’aula magna, INUTILIZZATA dagli studenti, e cmq non frequentata dalla scuola.

Spero per il Bene del Turismo Veronese, che l’autorità competente mi contatti almeno per discuterne e dare una chance di una possibile RIAPERTURA PARZIALE che non crea minimamente problematiche alcune”

Francesco Chiantera

Presidente Museo della Radio.