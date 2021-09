Rifiuta di sottoporsi al controllo e aggredisce gli agenti: 31enne arrestato a Verona

Resistenza a Pubblico Ufficiale e inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale: sono questi i reati contestati a un 31enne, fermato ieri intorno alle 9.50 dagli agenti delle Volanti in Piazzale XXV aprile per un controllo.

L’uomo – privo di documenti di riconoscimento – si è dimostrato sin da subito restio alla propria identificazione, rifiutandosi di declinare le proprie generalità.

Accompagnato in Questura per i necessari accertamenti, il giovane si è opposto attivamente ai poliziotti, facendo così scattare l’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

I rilievi foto-dattiloscopici a cui il giovane ha tentato di opporsi con forza hanno, inoltre, fatto emergere l’esistenza a suo carico di una espulsione risalente allo scorso 27 luglio. Pertanto, il cittadino straniero è stato denunciato anche per la sua inottemperanza.

Questa mattina, il giovane è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.

