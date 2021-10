Verranno rimossi i cartelli “Pericolo spari” dopo segnalazione nella nostra rubrica “L’Altra Verona…”

La documentata segnalazione de “Il Giornale dei Veronesi” (che potete trovare a questo link) sul persistere di cartelli d’inesistente insidia (“Pericolo spari. Campi di tiro a cielo aperto”) sulle reti di recinzione che danno su strada La Rizza e via Enrico Fermi d’un “centro d’addestramento polifunzionale delle forze dell’ordine” (utilizzato come poligono di tiro per pochi mesi nel 2011), ha smosso i competenti assessorati comunali. La segreteria dell’assessore a Strade e giardini, Decentramento, Servizi tecnici circoscrizionali, Sicurezza, Polizia locale, ci comunica che, “su indicazione dell’assessore Marco Padovani, i cartelli segnalati verranno rimossi a cura della Direzione Traffico”. Bene… Falso allarmismo finalmente rientrato. Anche se dopo ben 10 anni…