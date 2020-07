Rinnovo organo amministrativo VeronMercato, AMT, Solori e nomina rappresentanti Comune nel CDA Veronesi nel mondo. Termini candidature 20 luglio

Prorogati al 20 luglio i termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo dell’organo amministrativo delle società Veronamercato spa, Amt e So.Lo.Ri. Solo per quest’ultima, anche del Collegio sindacale.

Il 20 luglio è il termine ultimo anche per la presentazione delle candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune di Verona nel Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Veronesi nel Mondo.

In considerazione dell’attuale periodo di emergenza sanitaria, i nominativi dei candidati devono essere presentati esclusivamente via e-mail, agli uffici della Segreteria generale del Comune, entro le ore 13 del 20 luglio 2020.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa via e-mail agli indirizzi: segreteria.generale@pec. comune.verona.it –

segreteria.generale@comune. verona.it –

antonella.cherchi@comune. verona.it.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici della Segreteria generale, ai numeri 045 8077748 – 7854, o consultare il sito del Comune di Verona.